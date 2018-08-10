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Константин Сунцов и Михаил Черемных вошли в шорт-лист кандидатов на пост главы Ижевска

12 тыс рублей отдал таксист Ижевска за поддельные старинные монеты

17:10, 10 августа, 2018
Дарья Снидкова
17:10, 10 августа, 2018
Дарья Снидкова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#такси\n#мошенничество\n#мошенники
Фото: tOrange.biz
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Мошенники заявили, что они найдены якобы на раскопках церкви.

Ижевск. Удмуртия. Житель Ульяновской области и его 18-летний племянник расплатились с ижевским таксистом якобы старинной монетой. Как сообщила пресс-служба МВД по Удмуртской Республике, позже водитель выяснил, что деньги являются копией.

Мошенники заявили, что монета была найдена якобы на раскопках церкви и предложили водителю приобрести у них еще таких же. Таксист купил «артефактов» еще на 12 тыс. рублей. Позже он обратился к специалисту, который заключил, что монеты являются копиями.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. За подобное преступление родственникам грозит до 5 лет лишения свободы.

Сейчас полицейские устанавливают их причастность к аналогичным преступлениям в Удмуртии.

 

17:10, 10 августа, 2018
Дарья Снидкова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#такси\n#мошенничество\n#мошенники

 

 

 


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