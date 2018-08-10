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Житель Ижевска украл показания «алкотестера» из дела о пьяной езде

11:20, 10 августа, 2018
11:20, 10 августа, 2018
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#Ижевск\n#алкоголь\n#Удмуртия\n#суд\n#происшествие\n#штраф
Фото: Pixabay
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Мужчину задержали сотрудники ГИБДД, когда он сел за руль «под градусом».

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске оштрафовали мужчину, который украл документы из материалов дела, чтобы избежать наказания за пьяную езду. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике, злоумышленника обязали выплатить 100 тыс. рублей.

Известно, что мужчину задержали сотрудники ГИБДД, когда он сел за руль «под градусом». Стражи порядка направили водителя на медосвидетельствование, а после составили документы об административном правонарушении и передали их для рассмотрения мировому судье. 

«Используя процедуру ознакомления с материалами дела, осужденный отвлек работников суда и тайно вырвал из него документ с показаниями «алкотестера», после чего скрылся из здания суда с похищенным доказательством», - отмечают следователи.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 1 статьи 294 УК РФ («Воспрепятствование осуществлению правосудия»).

11:20, 10 августа, 2018
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#Ижевск\n#алкоголь\n#Удмуртия\n#суд\n#происшествие\n#штраф

 

 

 


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