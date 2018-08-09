Житель Балезино погиб при пожаре в жилом доме

Пламя полностью уничтожило дом и имущество соседей юноши.

Балезино. Удмуртия. Житель Балезино погиб при пожаре в четырехквартирном доме. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике, тело 21-летнего молодого человека обнаружили после тушения.

Пламя вспыхнуло в ночь с 7 на 8 августа.

«После ликвидации пожара в квартире обнаружено тело проживавшего там молодого человека. Установлено, что накануне к нему приходили знакомые, с которыми он употреблял пиво. На момент пожара в одной из квартир находилась женщина, она не пострадала», - отмечают следователи.

Остальных жильцов в момент происшествия. Пламя полностью уничтожило весь дом и имущество соседей юноши.

Специалисты предположили, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении в пьяном состоянии.