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Житель Балезино погиб при пожаре в жилом доме

12:49, 09 августа, 2018
Ксения Чернова
12:49, 09 августа, 2018
Ксения Чернова
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#МЧС\n#Балезино\n#Удмуртия\n#следствие\n#происшествие\n#пожар
Фото: Pixabay
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Пламя полностью уничтожило дом и имущество соседей юноши.

Балезино. Удмуртия. Житель Балезино погиб при пожаре в четырехквартирном доме. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике, тело 21-летнего молодого человека обнаружили после тушения.

Пламя вспыхнуло в ночь с 7 на 8 августа.

«После ликвидации пожара в квартире обнаружено тело проживавшего там молодого человека. Установлено, что накануне к нему приходили знакомые, с которыми он употреблял пиво. На момент пожара в одной из квартир находилась женщина, она не пострадала», - отмечают следователи.

Остальных жильцов в момент происшествия. Пламя полностью уничтожило весь дом и имущество соседей юноши.

Специалисты предположили, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении в пьяном состоянии.

12:49, 09 августа, 2018
Ксения Чернова
160
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#МЧС\n#Балезино\n#Удмуртия\n#следствие\n#происшествие\n#пожар

 

 

 


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