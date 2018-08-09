Ложным признали вызов пожарных к ТЦ «Омега» в Ижевске

Посетители торгового центра жаловались на запах дыма.

Ижевск. Удмуртия. Бригады пожарных машин и скорой помощи прибыли к ТЦ «Омега» в Ижевске. Очевидцы произошедшего выложили фото в группе ИГГС «ВКонтакте».

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Удмуртии, посетители торгового центра жаловались на запах дыма на третьем этаже. Спецтехника и спасатели на место прибыли, но признаков пожара не обнаружили. При этом отмечается, что людей с третьего и четвёртого этажей «Омеги» эвакуировали.

Вызов признан ложным.