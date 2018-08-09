ДТП произошло вечером накануне.

Ижевск. Удмуртия. Пешеход погиб под колесами иномарки на трассе под Ижевском. Об этом информагентству «Сусанин» рассказали в первом отделе Управления ГИБДД России по Удмуртской Республике.

ДТП произошло вечером накануне, 8 августа, на 9 км дороги Ижевск – Аэропорт. 50-летний водитель «Тойоты» насмерть сбил 41-летнего мужчину. По предварительным данным, погибший переходил дорогу вне пешеходного перехода в зоне его видимости.

«Уважаемые пешеходы! Прежде чем выйти на проезжую часть дороги, убедитесь в своей безопасности и вспомните о том, что автомобиль является техническим средством передвижения и не остановится мгновенно, поскольку имеет тормозной путь», - отмечают в Госавтоинспекции.

Сотрудники дорожной полиции напоминают, что пешеходы должны иметь на одежде световозвращающие элементы при движении по загородным дорогам в темное время суток. Кроме того, при переходе дороги необходимо убедиться в собственной безопасности.