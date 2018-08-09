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Пешеход погиб под колесами иномарки на трассе под Ижевском

13:31, 09 августа, 2018
13:31, 09 августа, 2018
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#ДТП\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие
Фото: Управление ГИБДД по Удмуртии
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ДТП произошло вечером накануне.

Ижевск. Удмуртия. Пешеход погиб под колесами иномарки на трассе под Ижевском. Об этом информагентству «Сусанин» рассказали в первом отделе Управления ГИБДД России по Удмуртской Республике.

ДТП произошло вечером накануне, 8 августа, на 9 км дороги Ижевск – Аэропорт. 50-летний водитель «Тойоты» насмерть сбил 41-летнего мужчину. По предварительным данным, погибший переходил дорогу вне пешеходного перехода в зоне его видимости.

«Уважаемые пешеходы! Прежде чем выйти на проезжую часть дороги, убедитесь в своей безопасности и вспомните о том, что автомобиль является техническим средством передвижения и не остановится мгновенно, поскольку имеет тормозной путь», - отмечают в Госавтоинспекции.

Сотрудники дорожной полиции напоминают, что пешеходы должны иметь на одежде световозвращающие элементы при движении по загородным дорогам в темное время суток. Кроме того, при переходе дороги необходимо убедиться в собственной безопасности.

 

Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин

Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года

 

 

13:31, 09 августа, 2018
1416
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#ДТП\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие

 

 

 


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