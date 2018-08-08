Житель Ижевска пытался зарезать жену и угрожал убить падчерицу

Мужчина нигде не работал и злоупотреблял спиртным.

Ижевск. Удмуртия. Следственный отдел Ленинского района Ижевска завершил расследование уголовного дела в отношении 33-летнего горожанина. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии, мужчину обвиняют по статьям 105 УК РФ «Покушение на убийство» и 119 УК РФ «Угроза убийством».

По данным следствия, осуждённый проживал с супругой и двумя детьми. Между супругами сложились неприязненные отношения в связи с тем, что муж нигде не работал и злоупотреблял спиртным. В состоянии алкогольного опьянения мужчина неоднократно угрожал жене убийством, однако при рассмотрении уголовного дела в суде супруги примирились, и его прекратили.

Накануне случившегося женщина ушла на новогодний корпоратив. Оставшись дома, муж напился и изрезал ножом куртку супруги, а когда та вернулась, устроил скандал. Женщина вызвала полицию и стала ожидать в подъезде. Но муж вооружился ножом для разделки мяса и нанёс супруге более десяти ударов в область груди. После затащил жену в квартиру и закрыл входную дверь на замок.

14-летняя падчерица осуждённого, видевшая всё это, попыталась оказать матери помощь и вызвать «скорую». Но отчим замахнулся на девочку ножом и пригрозил убить.

Мужчина отказался открыть дверь полицейским, и девочка выпрыгнула из окна; после чего рассказала сотрудникам МВД о случившемся. После вскрытия замков на входной двери квартиры сотрудниками МЧС полицейские задержали осуждённого, а потерпевшая была незамедлительно госпитализирована и в результате оказанной медицинской помощи осталась жива.

Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что в момент совершения преступления мужчина отдавал отчёт своим действиям. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору для решения вопроса о направлении его в суд.