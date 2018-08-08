play
pause
  • $ 63.54 ↑
  • € 73.56 ↑

Житель Ижевска пытался зарезать жену и угрожал убить падчерицу

17:12, 08 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
17:12, 08 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
347
0
#Ижевск\n#алкоголь\n#Удмуртия\n#убийство\n#Следственный комитет России
347
0

Мужчина нигде не работал и злоупотреблял спиртным.

Ижевск. Удмуртия. Следственный отдел Ленинского района Ижевска завершил расследование уголовного дела в отношении 33-летнего горожанина. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии, мужчину обвиняют по статьям 105 УК РФ «Покушение на убийство» и 119 УК РФ «Угроза убийством».

По данным следствия, осуждённый проживал с супругой и двумя детьми. Между супругами сложились неприязненные отношения в связи с тем, что муж нигде не работал и злоупотреблял спиртным. В состоянии алкогольного опьянения мужчина неоднократно угрожал жене убийством, однако при рассмотрении уголовного дела в суде супруги примирились, и его прекратили.

Накануне случившегося женщина ушла на новогодний корпоратив. Оставшись дома, муж напился и изрезал ножом куртку супруги, а когда та вернулась, устроил скандал. Женщина вызвала полицию и стала ожидать в подъезде. Но муж вооружился ножом для разделки мяса и нанёс супруге более десяти ударов в область груди. После затащил жену в квартиру и закрыл входную дверь на замок.

14-летняя падчерица осуждённого, видевшая всё это, попыталась оказать матери помощь и вызвать «скорую». Но отчим замахнулся на девочку ножом и пригрозил убить.

Мужчина отказался открыть дверь полицейским, и девочка выпрыгнула из окна; после чего рассказала сотрудникам МВД о случившемся. После вскрытия замков на входной двери квартиры сотрудниками МЧС полицейские задержали осуждённого, а потерпевшая была незамедлительно госпитализирована и в результате оказанной медицинской помощи осталась жива.

Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что в момент совершения преступления мужчина отдавал отчёт своим действиям. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору для решения вопроса о направлении его в суд.

17:12, 08 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
347
0
#Ижевск\n#алкоголь\n#Удмуртия\n#убийство\n#Следственный комитет России

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Мотоцикл проекта «Кортеж» поступит в продажу под брендом «ИЖ»

21:04, 01 августа, 2018
9915

В Удмуртии автомобиль «БМВ» влетел в остановку

8393
18:42, 04 августа, 2018

Глава Удмуртии поручил «перезагрузить» маршрутно-транспортную сеть Ижевска

7202
15:00, 04 августа, 2018

Молния ударила двух мальчиков в Удмуртии

7032
10:50, 07 августа, 2018

В Удмуртии стало больше должников по кредитам, штрафам и налогам

6103
17:00, 05 августа, 2018

Актера Ивана Бортника госпитализировали с переломом и внутренним кровотечением

11:48, 07 августа, 2018
7224

Лимузин «Кортеж» Владимира Путина оказался третьим в рейтинге лучших авто глав государств

2311
12:50, 06 августа, 2018

СМИ сообщили об обнаружении тела второго пропавшего в Сочи ребенка

2297
13:49, 05 августа, 2018

В Туле задержали кота-наркокурьера

2288
14:40, 02 августа, 2018

В России продали самый дорогой бриллиант в стране

1967
20:00, 04 августа, 2018

Приближающаяся к Земле комета «Невероятный Халк» может вызвать гигантскую молнию

16:23, 01 августа, 2018
24035

Неизвестный самолет едва не столкнулся с летевшим в Москву лайнером

2487
15:48, 02 августа, 2018

Болгария с 1 августа ужесточила правила въезда в страну

1959
15:29, 01 августа, 2018

В Швеции полиция застрелила парня с синдромом Дауна из-за игрушечного пистолета

1945
18:40, 03 августа, 2018

Власти Чили решили переименовать Остров Пасхи

1886
11:29, 02 августа, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: новая должность Ивана Маринина и спасение ижевского туриста

Один день с Константином Сунцовым

Удмуртия в минуту: ударившая детей молния и ремонт дорог в Ижевске

07 августа, 2018