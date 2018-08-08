Перевернувшаяся под Ижевском фура придавила «Ладу Весту»

В результате травмы получили две женщины.

Ижевск. Удмуртия. Фура перевернулась на Можгинском тракте под Ижевском. Об этом информагентству «Сусанин» рассказал руководитель первого отдела Управления ГИБДД России по Удмуртской Республике Вениамин Вычужанин.

«Автомобиль «МАН» двигался со стороны Можги. Со второстепенной дороги со стороны Сарапульского тракта выезжал пока неустановленный автомобиль, не уступил дорогу грузовику, и грузовик, избегая с ним столкновения, съехал на обочину, после чего автомобиль грузовой занесло, и он опрокинулся на двигающийся во встречном направлении автомобиль «Лада Веста», - отметил Вычужанин.

В результате травмы получили две женщины – водитель и пассажирка «Весты». Госпитализация им не потребовалась.

Сотрудники Госавтоинспекции разыскивают скрывшегося водителя и очевидцев аварии. Их просят обратиться в дежурную часть по телефону: 8 (3412) 415-700.