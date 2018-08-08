play
pause
  • $ 63.54 ↑
  • € 73.56 ↑

Перевернувшаяся под Ижевском фура придавила «Ладу Весту»

14:51, 08 августа, 2018
Ксения Чернова
14:51, 08 августа, 2018
Ксения Чернова
897
0
#ДТП\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие
Фото: vk.com/udmurtiya18rus (Юлия Ханова)
897
0

В результате травмы получили две женщины.

Ижевск. Удмуртия. Фура перевернулась на Можгинском тракте под Ижевском. Об этом информагентству «Сусанин» рассказал руководитель первого отдела Управления ГИБДД России по Удмуртской Республике Вениамин Вычужанин.

«Автомобиль «МАН» двигался со стороны Можги. Со второстепенной дороги со стороны Сарапульского тракта выезжал пока неустановленный автомобиль, не уступил дорогу грузовику, и грузовик, избегая с ним столкновения, съехал на обочину, после чего автомобиль грузовой занесло, и он опрокинулся на двигающийся во встречном направлении автомобиль «Лада Веста», - отметил Вычужанин.

В результате травмы получили две женщины – водитель и пассажирка «Весты». Госпитализация им не потребовалась.

Сотрудники Госавтоинспекции разыскивают скрывшегося водителя и очевидцев аварии. Их просят обратиться в дежурную часть по телефону: 8 (3412) 415-700.

14:51, 08 августа, 2018
Ксения Чернова
897
0
#ДТП\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Мотоцикл проекта «Кортеж» поступит в продажу под брендом «ИЖ»

21:04, 01 августа, 2018
9915

В Удмуртии автомобиль «БМВ» влетел в остановку

8393
18:42, 04 августа, 2018

Глава Удмуртии поручил «перезагрузить» маршрутно-транспортную сеть Ижевска

7202
15:00, 04 августа, 2018

Молния ударила двух мальчиков в Удмуртии

7032
10:50, 07 августа, 2018

В Удмуртии стало больше должников по кредитам, штрафам и налогам

6103
17:00, 05 августа, 2018

Актера Ивана Бортника госпитализировали с переломом и внутренним кровотечением

11:48, 07 августа, 2018
7224

Лимузин «Кортеж» Владимира Путина оказался третьим в рейтинге лучших авто глав государств

2311
12:50, 06 августа, 2018

СМИ сообщили об обнаружении тела второго пропавшего в Сочи ребенка

2297
13:49, 05 августа, 2018

В Туле задержали кота-наркокурьера

2288
14:40, 02 августа, 2018

В России продали самый дорогой бриллиант в стране

1967
20:00, 04 августа, 2018

Приближающаяся к Земле комета «Невероятный Халк» может вызвать гигантскую молнию

16:23, 01 августа, 2018
24035

Неизвестный самолет едва не столкнулся с летевшим в Москву лайнером

2487
15:48, 02 августа, 2018

Болгария с 1 августа ужесточила правила въезда в страну

1959
15:29, 01 августа, 2018

В Швеции полиция застрелила парня с синдромом Дауна из-за игрушечного пистолета

1945
18:40, 03 августа, 2018

Власти Чили решили переименовать Остров Пасхи

1886
11:29, 02 августа, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: новая должность Ивана Маринина и спасение ижевского туриста

Один день с Константином Сунцовым

Удмуртия в минуту: ударившая детей молния и ремонт дорог в Ижевске

07 августа, 2018