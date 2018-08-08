Житель Ижевска утонул в Татарстане

Причины происшествия устанавливаются.

Ижевск. Удмуртия. Тело лежащего в реке мужчины без признаков жизни обнаружили в Татарстане. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС республики, погибшего обнаружили днём во вторник, 7 августа, в районе моста через Курналку у посёлка Алексеевское.

По предварительным данным МЧС Татарстана, мужчина 1978 года рождения зарегистрирован в Ижевске. Спасатели ЗПСО № 3 извлекли тело из воды и передали сотрудникам правоохранительных органов.

Причина происшествия устанавливается.