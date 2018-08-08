По версии следствия, молодой человек выполнял функции регионального склада интернет-магазина по продаже наркотиков.

Ижевска. Удмуртия. В Удмуртии полицейские изъяли 4,5 кг наркотиков у 19-летнего ижевчанина. По версии следствия, молодой человек выполнял функции регионального склада интернет-магазина по продаже наркотиков, сообщает пресс-служба регионального МВД.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3, статьи 30 и частью 5, статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере»).

Молодого человека заключили под стражу.