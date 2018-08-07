Подозреваемого в обрушении дома в Ижевске могут отправить на принудительное лечение

Дело Алексея Копытова передали в суд.

Ижевск. Удмуртия. Подозреваемого в обрушении части жилого дома в Ижевске на улице Удмуртской, 261, могут отправить на принудительное лечение. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

«По данным следствия, Алексей Копытов <…> отсоединил шланг газовой плиты от трубы газораспределения и закрыл все окна и входную дверь. В помещениях квартиры произошло накопление газа во взрывоопасной концентрации, его последующее воспламенение и хлопок, повлекший обрушение подъезда дома», - говорится в сообщении.

Трагедия произошла в ноябре прошлого года. Из-за взрыва обрушились 8 квартир, погибли 7 человек, в том числе двое детей, травмы получили 11 человек.

По факту случившегося возбудили уголовное дело, потерпевшими признали 450 человек. Жильца квартиры, которая стала эпицентром разрушения, задержали вечером 10 ноября. 27-летний мужчина рассказал, что «слышал голоса соседей, которые позорили его».

Специалисты выяснили, что Копытов страдает хроническим расстройством. Уголовное дело передали в суд, который должен решить вопрос о принудительном лечении мужчины.