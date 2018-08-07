В Увинском районе Удмуртии маленький мальчик выпал из окна

Сейчас ребенку оказывается медицинская помощь.

Ува. Маленький мальчик выпал из окна второго этажа жилого дома в Увинском районе Удмуртии. Сейчас ребенку оказывается медицинская помощь в республиканской клинической больнице Ижевска, сообщает пресс-служба республиканского Следственного управления СКР.

Случай произошел вечером в понедельник, 6 августа. Полуторагодовалый мальчик забрался на кресло, которое стояло рядом с окном, оборудованным москитной сеткой.

«В результате падения он получил черепно-мозговую травму и незамедлительно был доставлен в Ижевск», - говорится в сообщении.

Следователи начали доследственную проверку. Правоохранители просят родителей быть бдительными, исключать свободный доступ детей к открытым окнам.