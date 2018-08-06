В Удмуртии в ДТП пострадали лошади из иппотерапии

У животных многочисленные рваные раны.

Ижевск. Удмуртия. На трассе Ижевск – Дебёсы 27 июля прицеп-коневоз вместе с лошадьми отправился в кювет. В группе «Центра иппотерапии Удмуртской Республики» во «ВКонтакте» сообщили, что люди в аварии не пострадали.

Как говорится в сообщении, прицеп замотался по дороге, хотя скорость была всего 60 км/ч. Автомобиль выехал на встречную полосу, а после съехал в кювет. Прицеп с животными отсоединился и перевернулся.

У лошадей переломов нет, на теле много ушибов, ссадин и рваных ран.

«Были задеты нервы, от чего даже просто наклониться поесть сено сопровождается болью. У одной лошади из-за ран поднялась температура, нужны лекарства», - говорится в сообщении.

В группе попросили материальную помощь на покупку лекарств для животных, которые сами до этого лечили.

«Также просим оказать поддержку водителю коневоза. Он ему не принадлежит, и поэтому теперь ему придётся отдавать хозяину большую сумму денег», - написали в группе.

Реквизиты, на которые можно перечислить деньги, указанны в прикрепленном ниже документе.

Прикреплённый документ