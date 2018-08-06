В Ижевске подростков обвиняют в краже восьми бутылок шампуня

Общая сумма ущерба 2 392 рубля.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске два подростка ограбили магазин «Магнит». Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии, возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 161 УК России («Грабеж»).

По данным следствия, вечером 19 июля несовершеннолетние гуляли в районе «Буммаш» и договорились украсть товары из магазина «Магнит». Они зашли в торговый зал, где похитили восемь бутылок с шампунем на 2 392 рубля. Их заметила продавец и потребовала вернуть украденное, но подростки выбежали из магазина, при этом один из них выпрыгнул в окно.

Вскоре полиции удалось установить их личности с помощью записей видеокамеры. К моменту задержания часть похищенного шампуня ребята успели продать, остальное выбросили.

«В рамках расследования уголовного дела допрошены свидетели, назначены дактилоскопическая и комплексная психолого-психиатрическая судебные экспертизы в отношении несовершеннолетних обвиняемых. Они оба признали вину в совершенном преступлении», - говорится в сообщении.