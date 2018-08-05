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В Сарапульском районе на 15 дней приостановили работу детского лагеря

16:00, 05 августа, 2018
Георгий Поветкин
16:00, 05 августа, 2018
Георгий Поветкин
258
0
#дети\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#школа\n#школьники\n#лагерь
Фото: pixabay.com
258
0

Такое решение вынес городской суд после того как стало известно, что питьевая вода в школе, на базе которой располагался лагерь, не соответствует требованиям безопасности.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапульском районе Удмуртии на 15 дней приостановили работу детского лагеря. Такое решение вынес городской суд после того как стало известно, что питьевая вода в школе, на базе которой располагался лагерь, не соответствует требованиям безопасности.

«В детском оздоровительном лагере водопроводная питьевая вода не отвечает требованиям безопасности в эпидемическом отношении по микробиологическим показателям. Требования санитарных правил в детском оздоровительном лагере должным образом не соблюдены», - говорится в сообщении суда.

Специалисты отметили, что нарушения могли привести к возникновению и распространению инфекционных заболеваний среди детей.

Постановление было обращено к немедленному исполнению.

16:00, 05 августа, 2018
Георгий Поветкин
258
0
#дети\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#школа\n#школьники\n#лагерь

 

 

 


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