В Удмуртии автомобиль «БМВ» влетел в остановку

Три человека пострадали.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в районе Вараксино столкнулись автомобили «Мазда» и «БМВ». Авария произошла 4 августа около 16:50, сообщил информагентству «Сусанин» начальник 1 отдела Управления ГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин.

В результате столкновения «BMW» въехал в остановку. В аварии пострадали молодые люди 14 лет, 15 лет и 18 лет.

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