В Удмуртии во время автогонок автомобиль «УАЗ» сбил зрителя

Водитель не справился с управлением.

Сарапул. Удмуртия. В Удмуртии 4 августа во время автогонок «Сарапульский ухаб» автомобиль «УАЗ» вылетел с трассы и сбил одного из болельщиков. Водитель внедорожника не справился с управлением, сообщил «Сусанину» начальник 1 отдела Управления ГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин.

Мужчина получил переломы, его госпитализировали.

«Материалы собирают органы полиции. В дальнейшем будем передавать в Следственный комитет для квалификации действий организаторов», - рассказал Вениамин Вычужанин.