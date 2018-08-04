В Удмуртии во время автогонок автомобиль «УАЗ» сбил зрителя

Водитель не справился с управлением.
Сарапул. Удмуртия. В Удмуртии 4 августа во время автогонок «Сарапульский ухаб» автомобиль «УАЗ» вылетел с трассы и сбил одного из болельщиков. Водитель внедорожника не справился с управлением, сообщил «Сусанину» начальник 1 отдела Управления ГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин.
Мужчина получил переломы, его госпитализировали.
«Материалы собирают органы полиции. В дальнейшем будем передавать в Следственный комитет для квалификации действий организаторов», - рассказал Вениамин Вычужанин.
Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин
Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года