В Сарапуле руководитель управляющей компании похитил 1 млн рублей

Деньги предназначались для оплаты коммунальных услуг.

Сарапул. Удмуртия. Руководство одной из управляющих компаний Сарапула подозревают в хищении более 1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Так, с 2013 по 2015 годы компания не перечисляла средства на счета ресурсоснабжающей организации, которые получила от жителей. Деньги предназначались для оплаты за тепло и горячую воду.

Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 165 УК России («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере»).