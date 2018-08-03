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Житель Удмуртии убил друга из-за утки

17:42, 03 августа, 2018
Диана Ворончихина
17:42, 03 августа, 2018
Диана Ворончихина
868
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#Кизнер\n#Удмуртия\n#уголовное дело\n#происшествие\n#убийство\n#суд.
Фото: pixabay.com
868
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Мужчину приговорили к 7 годам 2 месяцам лишения свободы.

Кизнер. Удмуртия. Житель Удмуртии убил друга из-за непойманной утки. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Следствие и суд установили, что осужденный отмечал с друзьями рождение ребенка. Мужчины решили приготовить шашлык из утки, и один из них отправился во двор ловить ее. Однако он был сильно пьян, поэтому просто лег спать. Осужденный нашел спящего гостя, ударил его кулаком в живот, вытолкал из дома во двор и несколько раз ударил головой о бетонную стену. Оставил избитого человека во дворе и продолжил выпивать с другими гостями. А потерпевший в результате полученных травм скончался на месте.

35-летнего жителя Кизнера признали виновным по части 4 статьи 111 УК России («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего»). Его приговорили к 7 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

17:42, 03 августа, 2018
Диана Ворончихина
868
0
#Кизнер\n#Удмуртия\n#уголовное дело\n#происшествие\n#убийство\n#суд.

 

 

 


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