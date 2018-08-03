Газоснабжение 30 многоквартирных домов восстановили в Сарапуле

Виновники нарушения газоснабжения пока не установлены.

Сарапул. Удмуртия. Специалисты восстановили нарушенное неизвестными газоснабжение в Сарапуле. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на АО «Газпром газораспределение Ижевск» в пятницу.

«Газоснабжение восстановлено в полном объеме», - говорится в сообщении.

Отмечается, что установить лиц, в результате действий которых было нарушено газоснабжение, пока не удалось.

Напомним, жители 30 многоквартирных домов Сарапула остались без газа утром в пятницу, 3 августа, из-за того, что неизвестные перекрыли отключающее устройство на газопроводе высокого давления.