В Удмуртии водитель мотоцикла «Иж» погиб в ДТП

Мужчина не имел водительских прав и не надел шлем.
Воткинск. Удмуртия. В Воткинском районе в четверг, 2 августа, погиб водитель мотоцикла «Иж». По сообщению 1 отдела Управления ГИБДД МВД России по Удмуртской Республике, ДТП произошло на дороге Кудрино – Светлое
34-летний мужчина ехал без шлема, также у него не было водительских прав. Он не справился с управлением, в результате мотоцикл опрокинулся. Водитель в результате аварии погиб.
Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин
Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года