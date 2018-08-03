В Удмуртии водитель мотоцикла «Иж» погиб в ДТП

Мужчина не имел водительских прав и не надел шлем.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинском районе в четверг, 2 августа, погиб водитель мотоцикла «Иж». По сообщению 1 отдела Управления ГИБДД МВД России по Удмуртской Республике, ДТП произошло на дороге Кудрино – Светлое

34-летний мужчина ехал без шлема, также у него не было водительских прав. Он не справился с управлением, в результате мотоцикл опрокинулся. Водитель в результате аварии погиб.