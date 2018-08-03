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В Удмуртии водитель мотоцикла «Иж» погиб в ДТП

13:29, 03 августа, 2018
Дарья Снидкова
13:29, 03 августа, 2018
Дарья Снидкова
321
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#ДТП\n#Воткинск\n#авария\n#Удмуртия\n#Иж
Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД России по Удмуртии
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Мужчина не имел водительских прав и не надел шлем.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинском районе в четверг, 2 августа, погиб водитель мотоцикла «Иж». По сообщению 1 отдела Управления ГИБДД МВД России по Удмуртской Республике, ДТП произошло на дороге Кудрино – Светлое

34-летний мужчина ехал без шлема, также у него не было водительских прав. Он не справился с управлением, в результате мотоцикл опрокинулся. Водитель в результате аварии погиб.

Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин

Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года

13:29, 03 августа, 2018
Дарья Снидкова
321
0
#ДТП\n#Воткинск\n#авария\n#Удмуртия\n#Иж

 

 

 


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