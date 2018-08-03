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В Ижевске мужчина после домашней ссоры выбросил вещи из квартиры на чужой автомобиль

12:44, 03 августа, 2018
Дарья Снидкова
12:44, 03 августа, 2018
Дарья Снидкова
627
0
#МВД\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие
Фото: vk.com/udmurtiya18rus
627
0

Скандалиста удалось задержать.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 34-летний мужчина повредил чужой автомобиль, пока кидался с балкона вещами. Как рассказали информагентству «Сусанин» в пресс-службе МВД России по Удмуртской Республике, инцидент произошел в четверг, 2 августа.

«В полицию поступило сообщение о скандале в одной из квартир. Спустя время жители сообщили, что с балкона этой квартиры мужчина выкидывает вещи. Сотрудниками полиции гражданин был задержан», - сообщили в пресс-службе.

Выяснилось, что бросаться табуретками, инструментами и другими вещами мужчина начал после ссоры с женой. Правоохранители составили протокол об административном правонарушении. Стражи порядка разбираются в произошедшем.

12:44, 03 августа, 2018
Дарья Снидкова
627
0
#МВД\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие

 

 

 


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