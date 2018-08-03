play
pause
  • $ 63.14 ↑
  • € 73.42 ↑

Более 2 тыс квартир в Сарапуле остались без газа

11:33, 03 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
11:33, 03 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
931
0
#Сарапул\n#газ\n#авария\n#Удмуртия
Фото: susanin.news
931
0

В городе ведутся аварийно-восстановительные работы.

Сарапул. Удмуртия. Без газа в пятницу, 3 августа, остались жители 30 многоквартирных домов Сарапула. Об этом со ссылкой на Минэнерго России сообщает Интерфакс.

«3 августа в 06:10 в г. Сарапул на улице Жуковского неизвестными лицами перекрыто отключающее устройство на газопроводе высокого давления около ГРП (газорегуляторного пункта - ИФ) N35», - говорится в сообщении.

В 7:40 по местному времени перекрыли краны на вводах 30 многоквартирных жилых домов. В результате прекращено газоснабжение 2312 абонентов. Сообщается, что ГРП N35 принадлежит городской администрации и обслуживается АО «Газпром газораспределение Ижевск».

Отмечается, что специалисты уже приступили к устранению нарушения в газоснабжении.

11:33, 03 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
931
0
#Сарапул\n#газ\n#авария\n#Удмуртия

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Напавших на ТЦ «Кит» и автосалон задержали в Ижевске

12:05, 30 июля, 2018
11116

Мотоцикл проекта «Кортеж» поступит в продажу под брендом «ИЖ»

8585
21:04, 01 августа, 2018

Рейсовый автобус Москва-Ижевск перевернулся на трассе: много пострадавших

8326
19:08, 28 июля, 2018

Подписан указ о награждении следователя, ведущего дело бывшего главы Удмуртии

6706
10:53, 31 июля, 2018

В Удмуртии в воскресенье ожидается похолодание и дожди

6658
17:10, 27 июля, 2018

«Уральские пельмени» проиграли суд на 40 млн рублей

17:19, 31 июля, 2018
36904

Народный артист Иосиф Кобзон впал в кому

5543
13:09, 28 июля, 2018

Ряд спортсменов осудили вручение футболистам сборной России орденов и званий

2452
18:30, 29 июля, 2018

В Череповце правоохранители задержали переодетого в девушку уклониста

2068
18:40, 27 июля, 2018

Восемь человек погибли при пожаре в частном доме в Сочи

2044
11:00, 30 июля, 2018

Приближающаяся к Земле комета «Невероятный Халк» может вызвать гигантскую молнию

16:23, 01 августа, 2018
6453

Все детсады в Берлине станут бесплатными

3088
13:54, 30 июля, 2018

Сoca-cola повысит цены на газированные напитки

1900
10:29, 27 июля, 2018

В ООН заявили о нехватке денег из-за просрочки взносов

1899
13:45, 27 июля, 2018

Сейм Польши займется подсчетом ущерба от действий СССР

1872
16:58, 30 июля, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: защита лесов от пожара и благоустройство Центральной площади

02 августа, 2018

День Воздушно десантных войск 2018

02 августа, 2018

Удмуртия в минуту: новый тренер «Ижстали» и птичий грипп

01 августа, 2018