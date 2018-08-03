Более 2 тыс квартир в Сарапуле остались без газа

В городе ведутся аварийно-восстановительные работы.

Сарапул. Удмуртия. Без газа в пятницу, 3 августа, остались жители 30 многоквартирных домов Сарапула. Об этом со ссылкой на Минэнерго России сообщает Интерфакс.

«3 августа в 06:10 в г. Сарапул на улице Жуковского неизвестными лицами перекрыто отключающее устройство на газопроводе высокого давления около ГРП (газорегуляторного пункта - ИФ) N35», - говорится в сообщении.

В 7:40 по местному времени перекрыли краны на вводах 30 многоквартирных жилых домов. В результате прекращено газоснабжение 2312 абонентов. Сообщается, что ГРП N35 принадлежит городской администрации и обслуживается АО «Газпром газораспределение Ижевск».

Отмечается, что специалисты уже приступили к устранению нарушения в газоснабжении.