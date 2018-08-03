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За полгода в колонии Удмуртии пытались передать 170 телефонов, наркотики и литр алкоголя

11:08, 03 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
11:08, 03 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
246
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мобильные телефоны\n#заключенные\n#УФСИН
Фото: @arzik2
246
0

Шестерых осуждённых привлекли к ответственности за демонстрацию нацистских татуировок.

Ижевск. Удмуртия. На расширенном совещании в Управления федеральной службы исполнения наказаний Удмуртии подвели итоги работы за первое полугодие 2018 года. Как сообщает пресс-служба регионального УФСИН РФ, в учреждениях содержится более 1700 человек, осуждённых и привлекаемых к уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

В течение первой половины 2018 года сотрудники УФСИН предотвратили две попытки доставки в учреждения наркотических веществ, изъято 8 граммов наркотиков. Кроме этого, в колонии и СИЗО граждане пытались передать деньги и алкоголь. В результате изъято более 8 тыс. рублей и 1 литр спиртного напитка. За полгода сотрудники учреждений изъяли 170 средств мобильной связи.

За правонарушения, связанные с попыткой передачи осужденным запрещённых предметов, задержаны 29 граждан, 28 из них привлечены к административной ответственности.

Также отмечается, что за первую половину 2018 года в учреждениях УФСИН предотвращено 74 преступных намерения самих осуждённых. Шестеро привлечены к административной ответственности за публичную демонстрацию другим осужденными нацисткой символики, изображенной в виде татуировок на теле.

На охраняемых объектах УФСИН увеличилось на 20% количество видеокамер. В настоящее время в учреждениях эксплуатируется более 2300 камер видеонаблюдения, которые позволяют выявлять нарушения, допущенные как со стороны осуждённых, так и личного состава.

Врио начальника УФСИН Игорь Криницин указал руководителям учреждений на необходимость строжайшего контроля за недопустимостью незаконного применения физической силы и специальных средств в отношении осужденных. В настоящее время материалы из учреждений по каждому факту применения физической силы и специальных средств направляются в СУ СК России по Удмуртской Республике для дачи юридической оценки. Случаев незаконного применения не выявлено.

11:08, 03 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
246
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мобильные телефоны\n#заключенные\n#УФСИН

 

 

 


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