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Погоню за угнавшим авто пьяным мужчиной устроили полицейские в Ижевске

13:45, 02 августа, 2018
13:45, 02 августа, 2018
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#авто\n#ДТП\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие
Фото: Управление ГИБДД по Удмуртии
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В конце концов злоумышленник бросил машину и попытался сбежать.

Ижевск. Удмуртия. Погоню за угнавшим авто мужчиной устроили полицейские в Ижевске. Как сообщает первый отдел Управления ГИБДД России по Удмуртской Республике, инцидент произошел накануне, 1 августа.

«Наряду ДПС была передана информация о том, что в поселки Старки неустановленный мужчина под угрозой ножа незаконно завладел транспортным средством – автомобилем «Нива», - отмечают в Госавтоинспекции.

Угнанный автомобиль заметили на улице Ленина в Ижевске. Сотрудники ДПС потребовали водителя остановиться, но мужчина их проигнорировал. За злоумышленником устроили погоню. В результате в районе «Ижевского завода пластмасс» водитель съехал на полевую дорогу и, бросив автомобиль, попытался скрыться.

Угнанный автомобиль.jpg

Стражи порядка задержали мужчину. Выяснилось, что он был пьян. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

13:45, 02 августа, 2018
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#авто\n#ДТП\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие

 

 

 


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