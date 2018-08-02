Погоню за угнавшим авто пьяным мужчиной устроили полицейские в Ижевске

В конце концов злоумышленник бросил машину и попытался сбежать.

Ижевск. Удмуртия. Погоню за угнавшим авто мужчиной устроили полицейские в Ижевске. Как сообщает первый отдел Управления ГИБДД России по Удмуртской Республике, инцидент произошел накануне, 1 августа.

«Наряду ДПС была передана информация о том, что в поселки Старки неустановленный мужчина под угрозой ножа незаконно завладел транспортным средством – автомобилем «Нива», - отмечают в Госавтоинспекции.

Угнанный автомобиль заметили на улице Ленина в Ижевске. Сотрудники ДПС потребовали водителя остановиться, но мужчина их проигнорировал. За злоумышленником устроили погоню. В результате в районе «Ижевского завода пластмасс» водитель съехал на полевую дорогу и, бросив автомобиль, попытался скрыться.

Стражи порядка задержали мужчину. Выяснилось, что он был пьян. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.