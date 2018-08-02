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Крупный штраф назначили жителю Ижевска за поддельную регистрацию 22 человек

09:31, 02 августа, 2018
Дарья Снидкова
09:31, 02 августа, 2018
Дарья Снидкова
911
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#криминал
Фото: pxhere.com
911
0

Кроме того, им фиктивно поставлены на учет по месту пребывания 16 иностранных граждан.

 Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска незаконно зарегистрировал 22 человека. Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

«Кроме того, им фиктивно поставлены на учет по месту пребывания в Российской Федерации 16 иностранных граждан», - говорится в сообщении.

Суд назначил мужчине штраф в размере 120 000 рублей.

«В настоящее время фиктивная регистрация всем лицам аннулирована, они сняты с учета», - заключили в пресс-службе.

Всего за первые шесть месяцев 2018 года выявлены 18 фактов фиктивной регистрации и постановки граждан на учет.

09:31, 02 августа, 2018
Дарья Снидкова
911
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#криминал

 

 

 


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