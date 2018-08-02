Крупный штраф назначили жителю Ижевска за поддельную регистрацию 22 человек

Кроме того, им фиктивно поставлены на учет по месту пребывания 16 иностранных граждан.

Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска незаконно зарегистрировал 22 человека. Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

«Кроме того, им фиктивно поставлены на учет по месту пребывания в Российской Федерации 16 иностранных граждан», - говорится в сообщении.

Суд назначил мужчине штраф в размере 120 000 рублей.

«В настоящее время фиктивная регистрация всем лицам аннулирована, они сняты с учета», - заключили в пресс-службе.

Всего за первые шесть месяцев 2018 года выявлены 18 фактов фиктивной регистрации и постановки граждан на учет.