В Удмуртии нашли убийцу, но он уже умер

Следователи нашли зацепку спустя 20 лет.

Завьялово. Удмуртия. В Завьялово следователи раскрыли преступление, которое было совершено в 1997 году. Об этом сообщила пресс-служба Следственного Управления СК России по Удмуртской Республике.

20 лет назад в сентябре возле села Люлли нашли тело 21-летнего молодого человека.

«Незадолго до гибели в результате мошеннических действий и незаконного лишения свободы он был вынужден продать свою квартиру», - говорится в сообщении.

Только сейчас следователи вернулись к документам купли-продажи квартиры умершего. Выяснилось, что перед тем, как парня нашли мертвым, его похитил 35-летний мужчина. Он работал на тех злоумышленников, которые отобрали у потерпевшего квартиру.

Мужчина намеревался увезти свою жертву в дом и держать там. Однако в машине между ними произошел конфликт, и водитель нанес несколько ножевых ранений в шею похищенного. После он собачьим поводком задушил парня, выбросил тело на обочину и скрылся.

Через два года после этого 35-летний ижевчанин без вести пропал. В настоящее время он считается умершим.

«Родственники обвиняемого не согласились с прекращением уголовного дела в связи с его смертью. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», - сообщила пресс-служба.