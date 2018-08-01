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Суд приостановил работу детского сада в Удмуртии из-за некачественной воды

17:15, 01 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
17:15, 01 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
273
0
#Кез\n#Удмуртия\n#детские сады\n#суд\n#административная ответственность
Фото: @arzik2
273
0

Несоответствие нормам показали и повторные пробы.

Кез. Удмуртия. Кезский районный суд Удмуртской Республики признал детсад № 1 «Солнышко» виновным в совершении административного правонарушения. Как сообщает объединённая пресс-служба судейского сообщества Удмуртской Республики, постановление в законную силу не вступило.

Суд рассмотрел дело по статье 6.5 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению». Нарушения выразились в несоответствии качества воды в пищеблоке и буфетах групп по микробиологическим показателям требованиям норм допустимости. После повторного отбора проб воды качество воды также не соответствовало нормам.

Руководитель детского сада пояснила, что выявленные нарушения, возможно, возникли по причине того, что до дня отбора проб воды детсад длительный период не работал, и мог произойти застой в трубах.

Суд признал МБДОУ Детский сад № 1 «Солнышко» виновным в совершении административного правонарушения и назначил административное наказание в виде административного приостановления деятельности на 30 суток.

Отмечается, что в настоящее время поставщиком воды проведены мероприятия, направленные на улучшение качества воды.

17:15, 01 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
273
0
#Кез\n#Удмуртия\n#детские сады\n#суд\n#административная ответственность

 

 

 


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