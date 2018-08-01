За первое полугодие 2018 года в Удмуртии перекрыли газ почти 800 должникам

Задолженность населения республики за газ превысила 186 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Просроченная задолженность населения Удмуртии за поставленный газ превышает 186 млн рублей, в том числе жителей Ижевска 123 млн рублей. Как сообщает пресс-служба ООО «Газпром Межрионгаз Ижевск», такую сумму долга накопили жители за первое полугодие 2018 года.

За это время подачу газа прекратили 786 абонентам-должникам. 67 должников (в основном это жильцы многоквартирных домов) отключили с использованием запорных устройств контролёрами абонентской службы. Направлены в суд материалы по 2022 должникам.

Между региональной газовой компанией (РГК) и газораспределительной организацией (ГРО) налажено активное сотрудничество по отключению абонентов-должников. Совместно с техническими службами ГРО проводятся отключения должников при проведении плановых работ по техническому обслуживанию внутридомового (внутриквартирного) газового оборудования ТО ВДГО (ВКГО).

Совместно с ГРО организована работа с должниками при проведении текущего ремонта газораспределительных систем в рамках подготовки к отопительному сезону. При этом должник оплачивает все расходы по отключению и последующему подключению домовладения к газу.