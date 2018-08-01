В Ижевске ищут очевидцев ДТП с пострадавшим

Авария произошла 24 июня 2018 года напротив дома №275 по улице Карла Маркса.

Ижевск. Удмуртия. Очевидцев ДТП разыскивают в Ижевске. Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

24 июня 2018 года около 18:06 минут напротив дома №275 по улице Карла Маркса в Ижевске произошло столкновение «Фольксваген поло» и автомобиля «Митсубиси Аутлендер» под управлением мужчины 1983 года рождения.

Пассажир «Фольксвагена» - 23-летний молодой человек получил травмы - госпитализирован.

Очевидцев этой аварии просят позвонить в следственный отдел по расследованию ДТП по телефонам 416-085, 89501710950, либо по телефонам дежурной части ГИБДД: 415-700, 415-701.