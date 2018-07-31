На водных объектах Удмуртии в 2018 году погибло 18 человек

Чаще всего причиной гибели становится купание в состоянии опьянения.

Ижевск. Удмуртия. На водных объектах Удмуртской Республики в 2018 года погибло 18 человек. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии, гибель взрослых в основном связана с купанием в состоянии алкогольного опьянения в необорудованных местах.

Среди погибших - 6 детей и 2 подростка. Гибель детей на водных объектах обусловлена отсутствием надзора со стороны взрослых при купании в необорудованных местах.

При этом с начала купального сезона 2018 года на водоёмах республики открыто 12 пляжей из 17 запланированных: центральный городской пляж Ижевска, пруд санатория «Ува», городской пляж Глазова, городской пляж Воткинска, «Чекерил», городской пляж Можги, река Иж у посёлка Яган Малопургинского района, карьер «Селычка», ДОЛ «Пламя», Молдаванский пруд, ДОЛ «Березка», пляж водной базы «ИРЗ».

Главное управление МЧС России по Удмуртии обращает внимание, что работа по открытию пляжей не ведется в следующих муниципальных образованиях: Сарапул, Алнашский, Балезинский, Вавожский, Воткинский, Глазовский, Камбарский, Каракулинский, Кизнерский, Увинский, Шарканский, Якшур-Бодьинский районы республики.