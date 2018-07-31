Директора лагеря «Волна» в Удмуртии оштрафовали за нарушения трудового законодательства

Сумма штрафа составила 28 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. На директора лагеря «Волна» в Ижевске наложили штраф. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики, госинспекция труда в Удмуртии рассмотрела постановления, вынесенные прокуратурой Октябрьского района Ижевска по фактам нарушения директором ООО «Спектр» трудового законодательства в детском оздоровительном лагере «Волна».

Руководителя лагеря привлекли к административной ответственности за несоблюдение требований закона, в том числе при заключении трудовых договоров, проведении инструктажей, осуществлении контроля за работой сотрудников лагеря и требований в области охраны труда. В общей сложности на директора ООО «Спектр» наложены штрафы на сумму 28 тыс. рублей.

Напомним, что в начале июля во время первой смены в «Волне» отравились дети. Было заведено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК России «Оказание услуг по организации детского отдыха не отвечающих безопасности жизни и отдыха потребителя». Также зафиксировали грубое нарушение - все сотрудники лагеря, за исключением директора, были приняты по гражданско-правовым договорам.