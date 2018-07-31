play
pause
  • $ 62.78 ↓
  • € 73.2 ↓

Директора лагеря «Волна» в Удмуртии оштрафовали за нарушения трудового законодательства

12:20, 31 июля, 2018
Дмитрий Стрелков
12:20, 31 июля, 2018
Дмитрий Стрелков
191
0
#Ижевск\n#Прокуратура\n#штрафы\n#Удмуртия\n#детский отдых в Удмуртии\n#лагерь
Фото: volna18.ru
191
0

Сумма штрафа составила 28 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. На директора лагеря «Волна» в Ижевске наложили штраф. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики, госинспекция труда в Удмуртии рассмотрела постановления, вынесенные прокуратурой Октябрьского района Ижевска по фактам нарушения директором ООО «Спектр» трудового законодательства в детском оздоровительном лагере «Волна».

Руководителя лагеря привлекли к административной ответственности за несоблюдение требований закона, в том числе при заключении трудовых договоров, проведении инструктажей, осуществлении контроля за работой сотрудников лагеря и требований в области охраны труда. В общей сложности на директора ООО «Спектр» наложены штрафы на сумму 28 тыс. рублей.

Напомним, что в начале июля во время первой смены в «Волне» отравились дети. Было заведено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК России «Оказание услуг по организации детского отдыха не отвечающих безопасности жизни и отдыха потребителя». Также зафиксировали грубое нарушение - все сотрудники лагеря, за исключением директора, были приняты по гражданско-правовым договорам.

12:20, 31 июля, 2018
Дмитрий Стрелков
191
0
#Ижевск\n#Прокуратура\n#штрафы\n#Удмуртия\n#детский отдых в Удмуртии\n#лагерь

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Жительница Ижевска оставила новорожденного умирать в унитазе

16:06, 25 июля, 2018
15156

Напавших на ТЦ «Кит» и автосалон задержали в Ижевске

8725
12:05, 30 июля, 2018

Рейсовый автобус Москва-Ижевск перевернулся на трассе: много пострадавших

6296
19:08, 28 июля, 2018

В Удмуртии в воскресенье ожидается похолодание и дожди

6188
17:10, 27 июля, 2018

В Ижевске в районе «Болото» сгорел жилой дом и шиномонтажка

6046
17:02, 28 июля, 2018

Народный артист Иосиф Кобзон впал в кому

13:09, 28 июля, 2018
5001

В Пермском крае арестовали мать умершей от истощения дочери

2192
18:35, 26 июля, 2018

Ряд спортсменов осудили вручение футболистам сборной России орденов и званий

2105
18:30, 29 июля, 2018

В Череповце правоохранители задержали переодетого в девушку уклониста

1893
18:40, 27 июля, 2018

Футболист Артем Дзюба предложил Путину сменить коньки на бутсы

1696
18:27, 28 июля, 2018

Все детсады в Берлине станут бесплатными

13:54, 30 июля, 2018
2204

В Лондоне королевский гвардеец толкнул мешающую маршировать туристку

2088
18:15, 25 июля, 2018

Сoca-cola повысит цены на газированные напитки

1744
10:29, 27 июля, 2018

В ООН заявили о нехватке денег из-за просрочки взносов

1723
13:45, 27 июля, 2018

Заключенные в США взломали тюремные планшеты и украли 255 тыс долларов

1682
12:38, 28 июля, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: спасение ребенка и ДТП с артистами

30 июля, 2018

Удмуртия в минуту: главные новости недели

27 июля, 2018

УКС продолжают работы в Ижевске

27 июля, 2018