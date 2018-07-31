В Ижевске двое подростков отбирали сумки пожилых женщин

14-летний мальчик предстанет перед судом.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске двое подростков 14 и 13 лет отбирали у пенсионерок сумки. Как сообщила пресс-служба Следственного Управления СК России по Удмуртской Республике, перед судом предстанет только 14-летний мальчик, его соучастник не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности.

В ходе следствия выяснилось, что 24 марта мальчики напали на пенсионерку на улице Тимирязева, выхватили сумку и убежали. Ущерб потерпевшей составил 3,3 тыс. рублей.

В этот же день малолетние нарушители напали еще на одну женщину, но в этот раз пенсионерка смогла отбиться.

По факту произошедшего возбудили уголовные дела по части 3 статьи 30, части 1 статьи 161 УК РФ («Покушение на грабеж») и пункт «г» части 2 статьи 161 УК РФ («Грабеж»).