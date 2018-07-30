Пьяный водитель в Ижевске врезался в столб и повредил 4 авто

В ДТП травмы получил 25-летний пассажир «семерки».

Ижевск. Удмуртия. Пьяный водитель в Ижевске повредил 4 авто и покалечил своего пассажира. Как сообщает первый отдел Управления ГИБДД России по Удмуртской Республике, инцидент произошел на улице Клубной.

В субботу, 28 июля, 24-летний мужчина «под градусом» и без прав решил прокатиться на «ВАЗ-2107». Не справившись с управлением, он протаранил два стоящих авто - «Шевроле» и «Дэу».





«После чего водитель автомобиля «ВАЗ-2107» совершил наезд на световую опору, которая упала на стоящие автомобили «Опель» и «ВАЗ-2114», - отмечают в Госавтоинспекции.

В ДТП травмы получил 25-летний пассажир «семерки».