12 лет «строгача»: жителя Удмуртии наказали за надругательство над младшеклассницей

Жертвой мужчины стала дочь его сожительницы.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 31-летний мужчина получил 12 лет лишения свободы за неоднократное сексуальное насилие над 9-летней девочкой. Как сообщает пресс-служба Следственного Управления СК России по Удмуртской Республике, отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Известно, что мужчина жил с возлюбленной, ее 9-летней дочерью и 2-х летним общим сыном в Сюмсинском районе. Отец семейства был безработным и пил.

«В июле прошлого года семья приехала в Ижевск, где у осужденного имелась квартира, для приобретения необходимых школьных принадлежностей для девочки», - отмечают следователи.

С этого момента и начались надругательства. Злоумышленник приставал к девочке ночью и вечером, когда остальные домочадцы спали.

Школьница рассказала о происходящем тёте, которая сообщила в полицию. Мужчину задержали и возбудили уголовное дело.