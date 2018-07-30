Дело о сбитом насмерть подростке в Ижевске передали в суд

Открытое заседание пройдет 1 августа 2018 года.

Ижевск. Удмуртия. В Октябрьском районном суде Ижевска началось рассмотрение уголовного дела о сбитом насмерть 16-летнем пешеходе. Об этом сообщает пресс-служба суда.

28-летний директор ижевской фирмы обвиняется в том, что 26 апреля 2018 года , управляя своим автомобилем по улице Карла Маркса Ижевска с значительным превышением скорости, совершил наезд на подростка. Потерпевший переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных телесных повреждений он скончался на месте.

Уголовное дело поступило в суд с ходатайством обвиняемого о проведении судебного заседания в особом порядке.

«В судебном заседании потерпевший возражал против постановления приговора без проведения судебного разбирательства, в связи с чем судьей вынесено постановление о прекращении особого порядка судебного разбирательства и назначении открытого судебного заседания в общем порядке судебного разбирательства на 1 августа 2018 года в 9 часов 30 минут», - говорится в сообщении.