Жителей Можги оштрафовали за нарушение тайны телефонных переговоров

Охраняемые законом данные злоумышленники продали за 12 тыс. рублей.

Можга. Удмуртия. Двоих жителей Можги назначили судебный штраф за нарушение тайны телефонных переговоров и незаконный доступ к компьютерной информации. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртской Республики.

Штраф трём нарушителям закона назначили по части 2 статьи 138 УК РФ «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений» и части 3 статьи 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации».

По данным следствия, в августе 2017 года 29-летняя сотрудница одного из операторов сотовой связи, проживающая в Санкт-Петербург, через Интернет получила заказ на незаконное получение детализаций телефонных переговоров двух абонентов и её предоставление третьим лицам за денежное вознаграждение в размере 12 тыс. рублей. На тот момент женщина находилась в отпуске и не имела возможности самостоятельно получить и передать требуемое. Она решила привлечь к совершению преступления свою 27-летнюю родственницу, проживающую в Можге, которая ранее работала у того же оператора сотовой связи и поддерживала отношения с бывшими коллегами.

В свою очередь, женщина согласилась участвовать в преступлении и обратилась к 24-летнему знакомому, который работал специалистом офиса продаж одного из операторов сотовой связи в Можге. Вдвоём они подготовили подложные заявления от имени двух абонентов - жителей Москвы и Краснодарского края и получили сведения об их телефонных переговорах. Затем передали эти охраняемые законом сведения, получив вознаграждение в размере 12 тыс. рублей.

Факт нарушения тайны телефонных переговоров выявлен сотрудниками УФСБ России по Удмуртской Республике. Следственное управление возбуждило уголовное дело. На территории Краснодарского края, Санкт-Петербурга и Москвы провели необходимые следственные действия. Уголовное дело направлено в суд.

Постановлением суда мужчине и двум женщинам назначен судебный штраф в размере 20 тыс. рублей каждому, который ими перечислен в бюджет.