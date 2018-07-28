Житель Глазова из ревности выстрелил в мужа свой бывшей сожительницы

Мужчине предъявили обвинение в покушении на убийство и незаконном проникновении в дом.

Глазов. Удмуртия. Жителя Глазова обвиняют в покушение на убийство и незаконном проникновении в дом. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

По данным следствия, в марте 2018 года обвиняемый подобрал ключ и проник в квартиру 28-летнего потерпевшего. Злоумышленник решил убить знакомого, потому что испытывал чувства к его супруге, которая раньше жила с обвиняемым. Когда потерпевший вернулся домой, мужчина выстрелил в него из самодельного огнестрельного оружия.

«После полученного ранения потерпевшему была оказана медицинская помощь, благодаря чему он остался жив», - говорится в сообщении управления.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.