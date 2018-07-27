Берегись поезда: трое школьников из Удмуртии клали камни на рельсы

Родителей накажут за выходки детей.

Глазов. Удмуртия. Трех подростков из Глазова задержали за опасные игры на железнодорожных путях. По сообщению пресс-службы Кировского линейного отдела МВД России на транспорте, мальчики раскладывали на рельсах камни.

Инцидент произошел в районе перегона Кожиль – Глазов. О подростках в полицию сообщил машинист поезда. Выяснилось, что мальчики 11, 12 и 15 лет приехали на садовые участки вместе с родственниками. Когда ребятам стало скучно, они отправились на железную дорогу. Гуляя вдоль рельсов, школьники придумали, как «развлечься».

Вместе с родителями детей пригласили на профилактическую беседу в полицию. Известно, что все три озорника – из благополучных семей, хорошо учатся в школе, никто не состоит на учете.

Теперь родителям придется ответить за «неисполнение обязанностей».