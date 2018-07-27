play
pause
  • $ 62.95 ↓
  • € 73.82 ↑

Начальника управления образования администрации Ижевска оштрафовали на 10 тыс рублей

12:15, 27 июля, 2018
Диана Ворончихина
12:15, 27 июля, 2018
Диана Ворончихина
339
0
#Ижевск\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#происшествие
Фото: www.facebook.com/Светлана Петрова
339
0

Отдел не предоставил в срок школе №93 субсидии по муниципальному контракту за ремонт крыши.

Ижевск. Удмуртия. Начальника управления образования администрации Ижевска Светлану Петрову оштрафовали на 10 тыс. рублей. Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики, постановление в законную силу еще не вступило.  

Между начальником управления образования и ижевской школой №93 было заключено соглашение о предоставлении субсидии на ремонт крыши здания. По муниципальному контракту ООО «Юна-Фарм» провел в школе необходимый ремонт, но оплата за работу в установленные сроки не прошла, потому что управление не предоставило обещанных субсидий. Общий размер задолженности составил более 1 млн рублей.

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по части 1 статьи 15.15.5 КоАП России («Нарушение главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидии, условий их предоставления»). После вмешательства надзорного ведомства деньги подрядчику выплачены полностью.

12:15, 27 июля, 2018
Диана Ворончихина
339
0
#Ижевск\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#происшествие

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Жительница Ижевска оставила новорожденного умирать в унитазе

16:06, 25 июля, 2018
13661

Минстрою досталось от Бречалова: глава Удмуртии раскритиковал ведомство за реализацию госпрограммы

8708
13:50, 23 июля, 2018

В Ижевске нашли пропавшего 8-летнего ребенка

8287
16:59, 20 июля, 2018

Артем Богданов прокомментировал свой уход из администрации Ижевска

7354
18:18, 20 июля, 2018

Симкомат: предприниматель из Ижевска изобрел «убийцу» салонов связи

4755
12:20, 25 июля, 2018

Путину не понравились варианты изменения пенсионного возраста

12:00, 21 июля, 2018
3094

На Камчатке медведь разрыл могилы на кладбище

2626
11:38, 23 июля, 2018

Глава «Роскосмоса» после проведенных обысков покинул свою должность

2553
14:00, 21 июля, 2018

В Подмосковье в спортивной сумке нашли тело пятилетней девочки

2379
16:42, 23 июля, 2018

В России запустят систему ухода за пожилыми

2236
17:25, 20 июля, 2018

Южная Корея запретила поднимать со дна затонувший крейсер «Дмитрий Донской»

18:00, 21 июля, 2018
26062

Игрока КВН убили в драке в Казахстане

2651
14:37, 22 июля, 2018

Крым предложил властям Украины «вычерпать» Азовское море

2258
12:25, 20 июля, 2018

У берегов Пхукета рыбаки заметили двухметрового крокодила

2035
16:52, 20 июля, 2018

Под Житомиром в результате ДТП погибли 10 человек

2034
14:56, 20 июля, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: благоустройство набережной в Ижевске и подросток на рельсах

Удмуртия в минуту: благоустройство набережной в Ижевске и подросток на рельсах

26 июля, 2018

«КОМОС ГРУПП» на Гербере 2018 в Москве

26 июля, 2018