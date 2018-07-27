Начальника управления образования администрации Ижевска оштрафовали на 10 тыс рублей

Отдел не предоставил в срок школе №93 субсидии по муниципальному контракту за ремонт крыши.

Ижевск. Удмуртия. Начальника управления образования администрации Ижевска Светлану Петрову оштрафовали на 10 тыс. рублей. Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики, постановление в законную силу еще не вступило.

Между начальником управления образования и ижевской школой №93 было заключено соглашение о предоставлении субсидии на ремонт крыши здания. По муниципальному контракту ООО «Юна-Фарм» провел в школе необходимый ремонт, но оплата за работу в установленные сроки не прошла, потому что управление не предоставило обещанных субсидий. Общий размер задолженности составил более 1 млн рублей.

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по части 1 статьи 15.15.5 КоАП России («Нарушение главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидии, условий их предоставления»). После вмешательства надзорного ведомства деньги подрядчику выплачены полностью.