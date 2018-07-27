Прокуратура обязала Ижевский автозавод уничтожить более 80 тонн опасных отходов

До конца года предприятие должно направить на эти цели 60 млн рублей.

Ижевске. Удмуртия. Ижевский автозавод по требованию прокуратуры уничтожит более 80 тонн опасных отходов первого класса. Об этом журналистам рассказал первый заместитель прокурора Удмуртии Иван Грибов.

«Было складировано большое количество трансформаторов, которые содержат в себе опасные вещества, относящиеся к первому классу отходов. Складировалось порядка 82 тонн и, соответственно, их складирование создавало уже опасность для экологии», - сказал Грибов.

По его словам, ранее меры реагирования по этой ситуации принимал Росприроднадзор, но никаких результатов это не давало, пока не вмешалась природоохранная прокуратура.

Сейчас ИжАвто изыскало 60 млн рублей на ликвидацию этих отходов до конца 2018 года.

Наша справка:

К первому классу относятся вещества чрезвычайно высокой опасности. Они приводят к кардинальному изменению экологической составляющей, восстановительный период отсутствует. К этому классу опасности относят полоний, бензапирен, фтороводород, соли свинца, таллий, диэтилртуть, плутоний, теллур, озон, циановодород и другие вещества. После их воздействия экологическая система нарушается в наибольшей степени, при этом период восстановления отсутствует.