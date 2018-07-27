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В Удмуртии бригадир получил штраф в размере 80 тыс рублей за смерть подчиненного

09:22, 27 июля, 2018
Дарья Снидкова
09:22, 27 июля, 2018
Дарья Снидкова
355
0
#Удмуртия\n#Завьялово\n#криминал
355
0

Тракторист выполнял заведомо опасное задание.

Завьялово. Удмуртия. В Удмуртии бригадиру одного из сельхозпредприятий суд назначил штраф в размере 80 тыс. рублей за нарушение правил охраны труда, в результате которого погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба Следственного Управления СК России по Удмуртской Республике. 

По данным следствия, бригадир велел подчиненному очистить силосный гурт, хотя знал, что эти работы запрещено проводить на колесном тракторе. В результате машина опрокинулась, а водитель погиб. 

При вынесении приговора учли, что бригадир полностью признал вину, впервые совершил преступление небольшой тяжести и полностью возместил ущерб. Суд обязал мужчину выплатить штраф в размере 80 тыс. рублей.

09:22, 27 июля, 2018
Дарья Снидкова
355
0
#Удмуртия\n#Завьялово\n#криминал

 

 

 


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