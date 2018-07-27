В Удмуртии бригадир получил штраф в размере 80 тыс рублей за смерть подчиненного

Тракторист выполнял заведомо опасное задание.



Завьялово. Удмуртия. В Удмуртии бригадиру одного из сельхозпредприятий суд назначил штраф в размере 80 тыс. рублей за нарушение правил охраны труда, в результате которого погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба Следственного Управления СК России по Удмуртской Республике.

По данным следствия, бригадир велел подчиненному очистить силосный гурт, хотя знал, что эти работы запрещено проводить на колесном тракторе. В результате машина опрокинулась, а водитель погиб.

При вынесении приговора учли, что бригадир полностью признал вину, впервые совершил преступление небольшой тяжести и полностью возместил ущерб. Суд обязал мужчину выплатить штраф в размере 80 тыс. рублей.