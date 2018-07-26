Дети на рельсах: полиция в Ижевске начала проверку после публикации видео в соцсети

Инцидент произошел на трамвайных путях на улице Карла Маркса.

Ижевск. Удмуртия. Полиция в Ижевске начала проверку по факту размещения видео, где подросток лег на рельсы перед движущимся трамваем. Об этом информагентству «Сусанин» сообщили в пресс-службе МВД России по Удмуртской Республике.

«По факту размещения видео отделом полиции №2 проводится проверка. В первую очередь, надо установить личности детей», - отметили в силовом ведомстве.

Напомним, что ранее в соцсети ВКонтакте появилось видео, на котором мальчик-подросток улегся на рельсы перед приближающимся трамваем недалеко от остановки «ЦУМ» на улице Карла Маркса. Друзья – 2 мальчика и 2 девочки – оттащили шутника.