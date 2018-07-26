Уголовное дело возбудили в Ижевске по факту незаконной вырубки леса при строительстве фан-зоны

Также сейчас проводится проверка по возведению площадки без проведения торгов.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске возбудили уголовное дело по незаконной вырубке леса в парке Кирова при строительстве фан-зоны к чемпионату мира по футболу 2018. Об этом журналистам 26 июля рассказал прокурор Удмуртии Артём Николаев.

«По нашим материалам дела уголовное дело возбуждено. Пока расследуется», - сказал прокурор.

Уголовное дело возбуждено по 260 статье УК России («Незаконная рубка лесных насаждений»).

Напомним, что сейчас также проверка строительства фан-зоны без проведения торгов. Она продлится до конца августа.