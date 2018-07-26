В Ижевске зарезали надувного слона

Оранжевый гигант стоял у цирка.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске вандалы зарезали надувного слона. Сообщение опубликовали на странице «Итальянского Цирка «Слоны и Тигры» Ижевск» во «Вконтакте», на чьей территории стояло «животное».

Инцидент произошел ночью накануне, 25 июля. Чтобы «убить» надувного оранжевого гиганта, злоумышленники ночью перелезли через ограждение. Акт вандализма зафиксировали камеры наблюдения.

Администрация цирка просит свидетелей произошедшего обратиться по телефону +79657775321.

«Надеемся, что справедливость восторжествует!» - говорится в сообщении.