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В Удмуртии изъяли более 2 кг марихуаны, гашиша и маковой соломы

14:45, 26 июля, 2018
Дарья Снидкова
14:45, 26 июля, 2018
Дарья Снидкова
166
0
#наркотики\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#криминал
Фото: МВД России по Удмуртии
166
0

В республике провели первый этап операции «Мак».

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии изъяли более 2 кг наркотиков растительного происхождения. По сообщению пресс-службы МВД России по Удмуртской Республике, в регионе прошел первый этап операции «Мак».

Из 2 кг изъятых наркотиков, 1,5 кг – это маковая солома, 630 г – марихуана и 140 г - гашиш. Кроме того, проверяющие обнаружили три незаконно засеянных маком и коноплей участка. Их общая площадь составила около 1,2 га.

Правоохранители задержали 22 злоумышленников, к административной ответственности привлекли 78 нарушителей закона.

14:45, 26 июля, 2018
Дарья Снидкова
166
0
#наркотики\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#криминал

 

 

 


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