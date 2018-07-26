В Удмуртии изъяли более 2 кг марихуаны, гашиша и маковой соломы

В республике провели первый этап операции «Мак».

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии изъяли более 2 кг наркотиков растительного происхождения. По сообщению пресс-службы МВД России по Удмуртской Республике, в регионе прошел первый этап операции «Мак».

Из 2 кг изъятых наркотиков, 1,5 кг – это маковая солома, 630 г – марихуана и 140 г - гашиш. Кроме того, проверяющие обнаружили три незаконно засеянных маком и коноплей участка. Их общая площадь составила около 1,2 га.

Правоохранители задержали 22 злоумышленников, к административной ответственности привлекли 78 нарушителей закона.