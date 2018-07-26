В Удмуртии сотрудники ФСБ изъяли партию нелегального оружия

У мужчины изъяли 8 пистолетов, автомат, патроны и порох.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали мужчину при попытке купить партию огнестрельного оружия. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Удмуртской Республике.

«Обнаружено и изъято: 8 боевых пистолетов («ТТ», системы Нагана, Макарова с приборами бесшумной беспламенной стрельбы), 1 автомат Калашникова, 2 единицы гладкоствольного оружия, около 7 кг пороха и более 4000 патронов различного калибра», - отмечается в сообщении.

Правоохранители выяснили, что оружие и боеприпасы мужчина приобретал и хранил «в целях, не связанных с осуществлением экстремистской и террористической деятельности».

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия»). В настоящее время задержанный находится под стражей.