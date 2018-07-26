play
pause
  • $ 63.08 ↑
  • € 73.75 ↑

В Удмуртии сотрудники ФСБ изъяли партию нелегального оружия

11:27, 26 июля, 2018
11:27, 26 июля, 2018
30
0
#ФСБ\n#оружие\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие
Фото: Пресс-служба УФСБ России по Удмуртии
30
0

У мужчины изъяли 8 пистолетов, автомат, патроны и порох.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали мужчину при попытке купить партию огнестрельного оружия. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Удмуртской Республике.

«Обнаружено и изъято: 8 боевых пистолетов («ТТ», системы Нагана, Макарова с приборами бесшумной беспламенной стрельбы), 1 автомат Калашникова, 2 единицы гладкоствольного оружия, около 7 кг пороха и более 4000 патронов различного калибра», - отмечается в сообщении.

Правоохранители выяснили, что оружие и боеприпасы мужчина приобретал и хранил «в целях, не связанных с осуществлением экстремистской и террористической деятельности».

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия»). В настоящее время задержанный находится под стражей.

11:27, 26 июля, 2018
30
0
#ФСБ\n#оружие\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Жительница Ижевска оставила новорожденного умирать в унитазе

16:06, 25 июля, 2018
12155

В Ижевске спилили незаконно установленную лестницу

8966
17:25, 19 июля, 2018

Минстрою досталось от Бречалова: глава Удмуртии раскритиковал ведомство за реализацию госпрограммы

8269
13:50, 23 июля, 2018

В Ижевске нашли пропавшего 8-летнего ребенка

8070
16:59, 20 июля, 2018

Артем Богданов прокомментировал свой уход из администрации Ижевска

7116
18:18, 20 июля, 2018

Путину не понравились варианты изменения пенсионного возраста

12:00, 21 июля, 2018
2582

На Камчатке медведь разрыл могилы на кладбище

2501
11:38, 23 июля, 2018

Глава «Роскосмоса» после проведенных обысков покинул свою должность

2488
14:00, 21 июля, 2018

В Подмосковье в спортивной сумке нашли тело пятилетней девочки

2274
16:42, 23 июля, 2018

В России запустят систему ухода за пожилыми

2181
17:25, 20 июля, 2018

Южная Корея запретила поднимать со дна затонувший крейсер «Дмитрий Донской»

18:00, 21 июля, 2018
25979

Игрока КВН убили в драке в Казахстане

2590
14:37, 22 июля, 2018

В Египте ученые приступили к вскрытию черного саркофага

2415
16:56, 19 июля, 2018

На борту крейсера «Дмитрий Донской» может оказаться около 200 т золота

2218
15:51, 19 июля, 2018

Крым предложил властям Украины «вычерпать» Азовское море

2208
12:25, 20 июля, 2018

Мультимедиа

«КОМОС ГРУПП» на Гербере 2018 в Москве

Удмуртия в минуту: возвращение Тюрина и аварийное отключение электричества в Ижевске

25 июля, 2018

Язычество

24 июля, 2018