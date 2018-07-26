Подросток лег на рельсы перед трамваем в Ижевске

Видео инцидента появилось в соцсетях.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске подросток лег на рельсы перед движущемся трамваем. Видео происшествия очевидцы выложили в соцсети ВКонтаке.

На видеоролике видно, что парень лежит на трамвайных путях на улице Карла Маркса рядом с остановкой «ЦУМ». Вокруг него стоят еще четверо ребят – 2 мальчика и 2 девочки. Они пытаются оттащить его с рельсов, но он сопротивляется. Тем временем на подростков едет трамвай, который затормаживает прямо перед ними. Через несколько секунд ребятам все-таки удалось убрать своего друга с трамвайных путей. Взяв его за ноги и руки, они переместили парня на дорогу.