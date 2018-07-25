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Нарушения правил пожарной безопасности нашли в национальном парке «Нечкинский»

17:45, 25 июля, 2018
Дарья Снидкова
17:45, 25 июля, 2018
Дарья Снидкова
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#Сарапул\n#лес\n#Удмуртия\n#пожарная безопасность
Фото: Pexels
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На территории обнаружены свалки и следы от костров.

Сарапул. Удмуртия. В лесах национального парка Удмуртии «Нечкинский» выявлены нарушения правил пожарной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.

В план тушения пожаров на этот год не включены сведения о сотрудниках, которые будут руководить ликвидацией пожара, оборудование не испытано. Также учреждение не составило акт о пожаре в Сарапульском районе.

«В ходе прокурорской проверки были организованы практические занятия по отработке действий сотрудников парка по тушению условного природного пожара с последующим обсуждением ошибок», - говорится в сообщении.

 Кроме того, внутри парка организован ненадлежащий надзор: на территории нашли свалки бытовых отходов, следы от костров.

 К дисциплинарной ответственности привлечены четыре должностных лица, в том числе замдиректора парка.

17:45, 25 июля, 2018
Дарья Снидкова
529
0
#Сарапул\n#лес\n#Удмуртия\n#пожарная безопасность

 

 

 


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