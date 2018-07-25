Нарушения правил пожарной безопасности нашли в национальном парке «Нечкинский»

На территории обнаружены свалки и следы от костров.

Сарапул. Удмуртия. В лесах национального парка Удмуртии «Нечкинский» выявлены нарушения правил пожарной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.

В план тушения пожаров на этот год не включены сведения о сотрудниках, которые будут руководить ликвидацией пожара, оборудование не испытано. Также учреждение не составило акт о пожаре в Сарапульском районе.

«В ходе прокурорской проверки были организованы практические занятия по отработке действий сотрудников парка по тушению условного природного пожара с последующим обсуждением ошибок», - говорится в сообщении.

Кроме того, внутри парка организован ненадлежащий надзор: на территории нашли свалки бытовых отходов, следы от костров.

К дисциплинарной ответственности привлечены четыре должностных лица, в том числе замдиректора парка.