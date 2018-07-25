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Жительница Ижевска оставила новорожденного умирать в унитазе

16:06, 25 июля, 2018
Диана Ворончихина
16:06, 25 июля, 2018
Диана Ворончихина
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#дети\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие
Фото: pixabay.com
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19-летенй девушке предъявлено обвинение в причинение смерти по неосторожности.

Ижевск. Удмуртия. Жительницу Ижевска обвинили в причинение смерти по неосторожности новорожденному ребенку. Об этом сообщили пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.

В ходе предварительного расследования установлено, что 5 мая 2018 года 19-летняя девушка родила ребенка в квартире и оставила его в унитазе, где он задохнулся и умер.

«По словам обвиняемой, она не знала, что беременна, нигде на учете не состояла, после родов находилась в шоковом состоянии», - говорится в сообщении ведомства.

За совершение преступления обвиняемой грозит до 2 лет лишения свободы.

16:06, 25 июля, 2018
Диана Ворончихина
380
0
#дети\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие

 

 

 


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