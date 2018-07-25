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Лесничего в Удмуртии обвинили в получении взятки

14:45, 25 июля, 2018
Диана Ворончихина
14:45, 25 июля, 2018
Диана Ворончихина
760
0
#Ижевск\n#лес\n#Удмуртия\n#взятка\n#происшествие
Фото: arzik2
760
0

Мужчину подозревают в заключении договора на поставку древесины по заниженной цене.

Ува. Удмуртия. Лесничего из Удмуртии обвиняют в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба СК следственного управления России по республике.

По данным следствия, 54-летний лесничий Сюмсинского лесничества заключил договор на поставку древесины по заниженной цене.

«Разницу между фактической стоимостью и стоимостью древесины по договору в сумме 35 тыс. рублей получил от индивидуального предпринимателя в качестве взятки», - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 290 УК России («Получение взятки»). Подозреваемый задержан, следователи приступили к допросу свидетелей, в том числе из числа сотрудников учреждения «Сюмсилес», и подготовке материалов для избрания меры пресечения в виде домашнего ареста.

14:45, 25 июля, 2018
Диана Ворончихина
760
0
#Ижевск\n#лес\n#Удмуртия\n#взятка\n#происшествие

 

 

 


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